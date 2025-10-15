«Битва 30 человек»: горожане страдают от скандального кафе в Березовском

Жители Березовского жалуются на кафе, возле которого часто происходят драки
Силовики возбудили дело после недавнего конфликта
Силовики возбудили дело после недавнего конфликта Фото:

Жители Березовского (Свердловская область) регулярно жалуются на кафе по улице Строителей, возле которой недавно произошла стрельба. По словам собеседницы URA.RU, в 2024-м там подрались около 30 человек.

"Каждую пятницу и субботу такие происшествия происходят там. В том году, помню, была битва с участием 30 человек", — сказала женщина.

Последняя стычка у заведения произошла в ночь на 11 октября. Неизвестные, по словам очевидцев, открыли стрельбу. Инцидент привлек внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

