Жители Березовского (Свердловская область) регулярно жалуются на кафе по улице Строителей, возле которой недавно произошла стрельба. По словам собеседницы URA.RU, в 2024-м там подрались около 30 человек.
"Каждую пятницу и субботу такие происшествия происходят там. В том году, помню, была битва с участием 30 человек", — сказала женщина.
Последняя стычка у заведения произошла в ночь на 11 октября. Неизвестные, по словам очевидцев, открыли стрельбу. Инцидент привлек внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
