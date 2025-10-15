На «Госуслугах» теперь можно оформить налоговый вычет

На портале «Госуслуги» появилась новая функция «Налоговый вычет», с помощью которой россияне смогут оформить самые востребованные виды налоговых вычетов онлайн. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, новая опция разработана в рамках федерального проекта «Государство для людей».
«Новая жизненная ситуация „Налоговый вычет“ запущена на портале „Госуслуги“. Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов», — отметил вице-премьер. Его слова передает ТАСС.
Григоренко уточнил, что налоговый вычет может быть использован для уменьшения налогооблагаемой базы или возврата части ранее уплаченного налога, например, с зарплаты или при продаже недвижимости. Новый сервис не только сокращает время оформления документов, но и снижает риски передачи персональных данных сомнительным посредникам, которые предлагают помощь в заполнении налоговых деклараций.
На «Госуслугах» пользователи теперь смогут определить, на какой вид вычета они имеют право, исходя из конкретных жизненных ситуаций: оплаты лечения, образования, расходов на спорт. Система пошагово проведет заявителя по процессу подачи заявления, обеспечив доступ к актуальной информации обо всех доступных налоговых вычетах.
Ранее Минцифры РФ сообщило о запуске новой опции на портале «Госуслуги», позволяющей повысить безопасность учетной записи посредством назначения доверенного контакта. Функция стала доступна гражданам с подтвержденной учетной записью, достигшим 14-летнего возраста. Доверенным лицом может выступать, к примеру, член семьи или близкий друг. При этом доверенное лицо не получает доступа к личному кабинету пользователя и не вправе совершать какие-либо действия от его имени.
