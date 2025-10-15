Путин поговорит с лидером Сирии о судьбе российских военных баз

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с временным сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Москве, на которых будет обсуждаться дальнейшая судьба российских военных баз в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что так или иначе эта тема будет затрагиваться. Да, это можно ожидать», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Слова передает корреспондент URA.RU.
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует совершить официальный визит в Москву сегодня, 15 октября. В рамках этого визита запланирована встреча с главой РФ Владимиром Путиным. По информации SANA, на переговорах предполагается рассмотреть вопросы, связанные с преобразованием двусторонних отношений.
