Официальная зарплата челябинских металлургов оказалась выше фактической

Официальные доходы металлургов Челябинской области оказались выше реальных заработков. Как выяснили в региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), разница составила 14,7%.
«Посчитали медианную зарплату металлургов и горняков региона и сравнили с официальной средней. Получили „две большие разницы“», — пояснили представители ГМПР в приложении «Сплав» профсоюзной газеты.
В апреле медианная зарплата в черной металлургии региона составила 89,8 тысячи рублей. При этом официальный средний доход достиг 105,2 тысячи. В горнодобывающей отрасли отставание «медианы» (80,5 тысячи рублей) от средней зарплаты (94 тысячи) почти такое же — 14,4%. В цветной металлургии — меньше: 8,2% (медианная — 103,5 тысячи рублей, средняя — 112,8 тысячи).
«В половине и более предприятий черной металлургии минимальный тариф или оклад работника низшего разряда остался ниже МРОТ (22,4 тысячи рублей). В сегодняшних условиях введения режимов неполного рабочего времени и простоев это может привести к существенному снижению зарплат. И уже приводит», — заявил экономист областной организации ГМПР Владимир Нечаев.
При этом профсоюз отметил положительную динамику по ряду показателей. Количество работников, не получающих установленный отраслевым соглашением минимум в 34,7 тысячи рублей, за два года сократилось почти вдвое и составило всего 1%.
Мониторинг охватил 25 предприятий Челябинской области с общим числом работников более 65 тысяч. В коллективных переговорах с работодателями специалисты ГМПР рекомендовали использовать данные по медианной зарплате как более объективному показателю реальных доходов сотрудников.
