Дело бывшего замминистра обороны РФ Попова передали в суд

Главное военное следственное управление СК Р направило в суд уголовное дело бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя Министра обороны Российской Федерации Павла Попова», — сообщило ведомство. Он обвиняется в получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

Следствие установило, что в 2014–2024 годы Попов получил от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку на общую сумму более 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. В 2020–2024-е он незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

В августе СКР завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя Павла Попова. Об этом сообщили российские журналисты, уточнив, что к прежним обвинениям по делу о мошенничестве в парке «Патриот» добавлены новые эпизоды, связанные с получением взяток и превышением должностных полномочий.

