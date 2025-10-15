Бойцы СВО получили помощь от создателя бренда Putin Team

Президент «Рослегпром» и основатель бренда одежды имени российского президента Putin Team Russia Дмитрий Шишкин организовал отправку крупной партии гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Общий вес доставленного груза составил 10 тонн.
«Группа компаний SHISHKIN продолжает оказывать гуманитарную помощь нашим военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Обеспечиваем наших ребят всеми необходимыми на фронте вещами — отправляем зимнюю одежду, медикаменты, предметы первой необходимости», — отметил создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин.
С 2022 года компания осуществляет регулярные поставки сезонной одежды для военнослужащих — как летней, так и зимней формы. Благодаря налаженной логистике и сотрудничеству с добровольческими организациями предприятие стало одним из ключевых участников гуманитарных миссий в поддержку российских военных.
В период пандемии COVID-19 компания уже проявила себя как надежный партнер в сфере гуманитарной помощи. В кооперации с добровольческими объединениями Урала мануфактура организовала масштабные поставки средств индивидуальной защиты для медицинских работников и волонтеров по всей России. Этот опыт позволил быстро перестроить производство и логистику под нужды военнослужащих в зоне СВО.
В сборе и отправке гуманитарного груза приняли участие не только сотрудники компании, но и представители добровольческих движений. Среди них — волонтеры Свердловского регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также сотрудники ООО «ФОРЭС». Такой широкий охват позволяет оперативно реагировать на запросы и потребности военнослужащих в зоне СВО.
В сентябре 2025 года непосредственно в зоне СВО Дмитрию Шишкину была вручена почетная награда за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ. Эта награда стала признанием активной гражданской позиции и неравнодушия бизнеса, что способствует эффективной поддержке как военнослужащих, так и гражданского населения.
Особое внимание уделяется работе с молодежью на освобожденных территориях. Через совместные проекты и образовательные программы молодые люди получают возможность приобщиться к новым возможностям, расширить кругозор и внести свой вклад в развитие региона.
