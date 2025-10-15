Бойцы СВО получили помощь от создателя бренда Putin Team

Создатель бренда Putin Team Шишкин отправил 10 тонн гумпомощи в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Putin Team отправили на фронт 10 тонн помощи (архивное фото)
Putin Team отправили на фронт 10 тонн помощи (архивное фото) Фото:

Президент «Рослегпром» и основатель бренда одежды имени российского президента Putin Team Russia Дмитрий Шишкин организовал отправку крупной партии гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Общий вес доставленного груза составил 10 тонн.

«Группа компаний SHISHKIN продолжает оказывать гуманитарную помощь нашим военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Обеспечиваем наших ребят всеми необходимыми на фронте вещами — отправляем зимнюю одежду, медикаменты, предметы первой необходимости», — отметил создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин.

С 2022 года компания осуществляет регулярные поставки сезонной одежды для военнослужащих — как летней, так и зимней формы. Благодаря налаженной логистике и сотрудничеству с добровольческими организациями предприятие стало одним из ключевых участников гуманитарных миссий в поддержку российских военных.

В период пандемии COVID-19 компания уже проявила себя как надежный партнер в сфере гуманитарной помощи. В кооперации с добровольческими объединениями Урала мануфактура организовала масштабные поставки средств индивидуальной защиты для медицинских работников и волонтеров по всей России. Этот опыт позволил быстро перестроить производство и логистику под нужды военнослужащих в зоне СВО.

В сборе и отправке гуманитарного груза приняли участие не только сотрудники компании, но и представители добровольческих движений. Среди них — волонтеры Свердловского регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также сотрудники ООО «ФОРЭС». Такой широкий охват позволяет оперативно реагировать на запросы и потребности военнослужащих в зоне СВО.

В сентябре 2025 года непосредственно в зоне СВО Дмитрию Шишкину была вручена почетная награда за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ. Эта награда стала признанием активной гражданской позиции и неравнодушия бизнеса, что способствует эффективной поддержке как военнослужащих, так и гражданского населения.

Особое внимание уделяется работе с молодежью на освобожденных территориях. Через совместные проекты и образовательные программы молодые люди получают возможность приобщиться к новым возможностям, расширить кругозор и внести свой вклад в развитие региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент «Рослегпром» и основатель бренда одежды имени российского президента Putin Team Russia Дмитрий Шишкин организовал отправку крупной партии гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Общий вес доставленного груза составил 10 тонн. «Группа компаний SHISHKIN продолжает оказывать гуманитарную помощь нашим военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Обеспечиваем наших ребят всеми необходимыми на фронте вещами — отправляем зимнюю одежду, медикаменты, предметы первой необходимости», — отметил создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин. С 2022 года компания осуществляет регулярные поставки сезонной одежды для военнослужащих — как летней, так и зимней формы. Благодаря налаженной логистике и сотрудничеству с добровольческими организациями предприятие стало одним из ключевых участников гуманитарных миссий в поддержку российских военных. В период пандемии COVID-19 компания уже проявила себя как надежный партнер в сфере гуманитарной помощи. В кооперации с добровольческими объединениями Урала мануфактура организовала масштабные поставки средств индивидуальной защиты для медицинских работников и волонтеров по всей России. Этот опыт позволил быстро перестроить производство и логистику под нужды военнослужащих в зоне СВО. В сборе и отправке гуманитарного груза приняли участие не только сотрудники компании, но и представители добровольческих движений. Среди них — волонтеры Свердловского регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также сотрудники ООО «ФОРЭС». Такой широкий охват позволяет оперативно реагировать на запросы и потребности военнослужащих в зоне СВО. В сентябре 2025 года непосредственно в зоне СВО Дмитрию Шишкину была вручена почетная награда за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ. Эта награда стала признанием активной гражданской позиции и неравнодушия бизнеса, что способствует эффективной поддержке как военнослужащих, так и гражданского населения. Особое внимание уделяется работе с молодежью на освобожденных территориях. Через совместные проекты и образовательные программы молодые люди получают возможность приобщиться к новым возможностям, расширить кругозор и внести свой вклад в развитие региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...