В Екатеринбурге грудничок скончался, выпив чай

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи
В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи

В Екатеринбурге, по предварительным данным, годовалый малыш скончался после того, как выпил чай. Информацию о трагедии URA.RU подтвердил источник в экстренных службах.

По его словам, мальчик умер вечером 6 октября в Академическом районе. «У него началась рвота, он потерял сознание. Родители, когда увидели это, сразу же вызвали скорую помощь и пытались помочь ребенку. Когда медики приехали на вызов, то им оставалось лишь констатировать факт смерти», — сказал собеседник агентства.

Предварительно, жидкость попала ребенку в дыхательные пути вместо пищевода, добавил источник. В свердловском СУ СК от комментариев по теме отказались.

