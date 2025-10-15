Россия в шесть раз увеличила вложения в одну страну на Ближнем Востоке

Объем двусторонней торговли между Россией и Саудовской Аравией вырос на 62,7%, а российские инвестиции в королевство увеличились в шесть раз. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с саудовским министром энергетики принцем Абдулазизом бен Сальманом.
«Нам удается успешно развивать двустороннее партнерство, поддерживать плотное взаимодействие на международной арене. Динамику такому сотрудничеству придает налаженный доверительный диалог между лидерами наших стран», — заявил Новак, его слова передает telegram-канал правительства РФ. На встрече было отмечено, что объем двусторонней торговли между странами в прошлом году увеличился на 62,7%. При этом объем российских инвестиций в Саудовскую Аравию за год вырос в шесть раз, а саудовская сторона стала больше инвестировать в Россию на 11%.
Также на встрече в рамках Российской энергетической недели стороны обсудили реализацию более 40 совместных проектов в сфере IT, транспорта и нефтехимии. Особое внимание было уделено энергетическому сотрудничеству в формате ОПЕК+.
Туристический поток между странами также показал значительный рост: число саудовских туристов в России увеличилось в восемь раз за пять лет, а российских туристов в Саудовской Аравии — почти в три раза. В ноябре 2025 года в Саудовской Аравии пройдет заседание совместной межправительственной комиссии и бизнес-форум, где будут обсуждаться новые проекты сотрудничества.
Россия рассматривает Саудовскую Аравию как ключевого партнера на Ближнем Востоке, а экономическое взаимодействие между двумя странами активно расширяется. Такая оценка была озвучена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в ее поздравительном послании председателю Консультативного совета королевства Абдулле Бен Мухаммеду Аль Аш-Шейху по случаю Дня провозглашения Саудовской Аравии. Она также отметила, что между странами постоянно идет диалог по актуальным проблемам мировой политики.
