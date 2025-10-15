В Екатеринбурге поднимут зарплаты коммунальщикам, но не всем

В Екатеринбурге дорожным рабочим поднимут зарплаты на 30%
В Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей
В Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей Фото:

В Екатеринбурге механизаторам и водителям дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ, занимаются уборкой улиц) поднимут зарплаты на 30%. Это связано с дефицитом кадров, сообщил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

«Чтобы удерживать профессионалов и привлекать новые кадры, принято решение о повышении заработной платы механизаторов и водителям на 30% с нового года», — следует из поста. Орлов отметил, что данные специалисты высоко востребованы на рынке труда.

В отличие от кадров, готовность парка коммунальной техники, по словам мэра, близка к 100%. «Дал поручение профильному заместителю проверить готовность ДЭУ к снежному сезону», — подчеркнул он.

