В Екатеринбурге поднимут зарплаты коммунальщикам, но не всем

В Екатеринбурге механизаторам и водителям дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ, занимаются уборкой улиц) поднимут зарплаты на 30%. Это связано с дефицитом кадров, сообщил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.
«Чтобы удерживать профессионалов и привлекать новые кадры, принято решение о повышении заработной платы механизаторов и водителям на 30% с нового года», — следует из поста. Орлов отметил, что данные специалисты высоко востребованы на рынке труда.
В отличие от кадров, готовность парка коммунальной техники, по словам мэра, близка к 100%. «Дал поручение профильному заместителю проверить готовность ДЭУ к снежному сезону», — подчеркнул он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!