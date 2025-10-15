После обмена хотел вернуться в РФ: кто такой Илья Яшин*, за что его заочно арестовали

Московский городской суд заочно арестовал политика Ильи Яшина (признан иноагентом в России) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщают представители правоохранительных органов.
Ранее политик занимал должность главы муниципального округа Красносельский в Москве, возглавлял московское отделение «Молодежного Яблока», а также избрался в федеральное бюро партии. Более подробно о биографии Яшина — в материале URA.RU.
Биография
Илья Яшин родился 29 июня 1983 года в Москве. Его родители были научными сотрудниками в институте радиофизики. В 1990-е годы его отец основал небольшой семейный бизнес, а мать помогала ему с бухгалтерией.
В 2000 году Яшин окончил школу с углубленным изучением языка и литературы и поступил в университет на политолога. Через пять лет он защитил дипломную работу на тему «Технологии организации протеста в современной России». После этого он учился в аспирантуре Высшей школы экономики, но так и не защитил диссертацию.
Карьера в политике
В «Яблоке»
Илья Яшин пришел в политику в 2000 году, вступив в партию «Яблоко» в 17 лет. Его решение было связано с уважением к позиции лидера партии Григория Явлинского. Карьера Яшина в партии развивалась быстро: уже в 2001 году он возглавил московское отделение «Молодежного Яблока», а к 2006 году был избран в федеральное бюро партии. После того как «Яблоко» в 2003 году впервые не прошло в Госдуму, молодежное крыло под руководством политика перешло к активным уличным акциям протеста.
К числу наиболее резонансных акций относятся окрашивание краской барельефа экс-главы КГБ Юрия Андропова на Лубянской площади, совместная акция 2006 года с Марией Гайдар, а также символический акт самосожжения у стен Кремля, совершенный в 2007 году.
Движение «Солидарность» и ПАРНАС
После ухода из «Яблока» политик продолжил активную оппозиционную деятельность. В 2009 году он баллотировался в Мосгордуму от движения «Солидарность», но окружная избирательная комиссия не засчитала все подписи, собранные в его поддержку. Через год Яшин, оставаясь членом «Солидарности», вступил в Партию народной свободы (ПАРНАС — ликвидирована в 2023 году), которая была создана как коалиция нескольких оппозиционных сил.
Отмечается активное участие политика в массовых протестов 2011–2012 годов, которые последовали за выборами в Госдуму. Яшин участвовал в акциях на Болотной площади и в лагере протестующих на Чистых прудах, за что неоднократно задерживался. В мае 2012 года он был задержан и получил 10 суток административного ареста по обвинению в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. А уже в 2016 году Яшин вышел из состава партии ПАРНАС на фоне продолжительного конфликта с ее председателем.
Работа муниципального депутата
В сентябре 2017 года лидер движения был избран муниципальным депутатом Красносельского района Москвы от движения «Солидарность» и вскоре возглавил районный совет депутатов. На этой должности он отказался от служебного автомобиля, переоборудовав его в бесплатное социальное такси для маломобильных жителей района. Его дальнейшие попытки баллотироваться на более высокие посты встречали систематические препятствия. Он вынужден был снять свою кандидатуру с выборов мэра Москвы, не сумев преодолеть муниципальный фильтр.
Летом 2019 года избирком отказал ему в регистрации на выборах в Мосгордуму, сославшись на недействительность части подписей. В знак протеста против этого решения Яшин участвовал в несанкционированных акциях, за что получил пять последовательных административных арестов общей продолжительностью пятьдесят суток. Так, через два года спустя его окончательно отстранили от избирательного процесса. Формальным основанием послужили обвинения в поддержке организаций, признанных в России экстремистскими, при этом доказательная база включала, в том числе скриншоты из сомнительного telegram-канала. В результате Яшин был лишен права участвовать в выборах на три года.
Уголовное дело
В 2022 году политик публично выступил против военной операции на Украине, комментируя события в своих видео на YouTube. Уже к маю против него возбудили четыре административных дела о дискредитации армии, по трем из которых его оштрафовали на 90 тысяч рублей. Уже в июне этого же года Яшина задержали и арестовали на 15 суток. Когда срок ареста истекал, против него возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
В июле 2022 года политика включили в реестр иноагентов, а в декабре того же года суд приговорил его к 8,5 годам колонии. После отбывания наказания в смоленской колонии бывшего депутата освободили в рамках масштабного обмена заключенными с США. Сразу же после обмена Яшин заявил, что хочет вернуться домой. По его словам, если бы была возможность, то он спустя время обязательно бы ей воспользовался. Спустя четыре месяца Яшин снова оказался в розыске — на этот раз по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.
* Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
