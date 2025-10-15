Власти Перми претендуют на склад и участок по улице Соликамской

Арбитражный суд Пермского края ввел запрет на совершение регистрационных действий в отношении склада и земельного участка не улице Соликамской, 283 в Перми. Рассмотрение дела в первой инстанции назначено на 29 октября 2025 года.
«В качестве ответчиков по данному иску выступают индивидуальные предприниматели Виталий Кузнецов и Александр Юшков, а также общество с ограниченной ответственностью „Амбассадор“. Департамент земельных отношений Перми требует признания отсутствия права долевой собственности на указанный объект недвижимости», — информация размещена в картотеке суда
Согласно данным сервиса СБИС, ООО «Амбассадор» было зарегистрировано в Перми в декабре 2017 года. Основное направление деятельности компании — сдача в аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководителем организации значится Андрей Минин. Финансовые результаты компании за 2024 год показали выручку в размере 4 тысяч рублей при убытках, составивших 5,8 млн рублей.
Изъятие объекта недвижимости осуществляется в рамках реализации проекта по реконструкции Соликамского тракта. В январе 2025 года было опубликовано распоряжение о принудительном изъятии 170 земельных участков. Впоследствии перечень был расширен новыми позициями.
