В Пермском крае резко выросла заболеваемость ветрянкой

В Пермском крае за девять месяцев 2025 года отмечен существенный рост заболеваемости ветряной оспой. Он превысил среднемноголетний показатель на 17%, составив 651 случай на 100 тысяч населения. Основную долю заболевших (97%) составляют дети в возрасте от одного до двух лет, а также от трех до шести лет.
«По мнению специалистов, столь значительное увеличение числа случаев связано с очередным циклическим подъемом заболевания и ростом числа людей, не обладающих иммунитетом. Это обусловлено снижением заболеваемости в период пандемии коронавируса», — пишет «Рифей» со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.
Эксперты подчеркивают, что вакцинация остается единственным эффективным способом профилактики ветряной оспы. Прививки получают дети, а также взрослые, входящие в группы риска. В министерстве здравоохранения региона заверили СМИ, что дефицита вакцины от ветрянки в Прикамье не наблюдается. С 2025 года иммунизацию прошли более 2 тысяч человек.
