Поющий про товарища Ким Чен Ына Shaman попал на видео

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) попал на видео во время своего выступления на концерте в Пхеньяне с песней, посвященной лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Композиция была представлена лично северокорейскому руководителю во время второго визита артиста в страну.
«У Шамана новый хит — Товарищ Ким Чен Ын. Презентация в Северной Корее прошла сдержанно, без привычного перфоманса», — говорится в telegram-канале «Светские Хроники». Там же было опубликовано видео выступления.
Публика встретила артиста аплодисментами и одобрительными возгласами. Весь припев песни Shaman посвятил лидеру КНДР: «Товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним шагает весь народ».
Ранее Shaman сообщил о переносе концертов в Колпине и Тихвине, чтобы подготовиться к поездке в КНДР. Новые даты выступлений назначены на 25 и 26 ноября, передает «Национальная служба новостей».
