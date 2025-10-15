«Ты до дома не доедешь!»: Челябинская ГАИ прокомментировала поведение водителя маршрутки

Сотрудники Челябинской Госавтоинспекции установили водителя маршрутки, который во время скандала с пассажиркой нецензурно выражался и разговаривал по телефону. Ему грозит административное наказание, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя маршрутного автобуса №43, который выражался нецензурной бранью в отношении пассажира автобуса и вел себя грубо и некорректно. Им оказался мужчина 1955 года рождения», — уточнили в пресс-службе горГАИ.
Сотрудники вызвали водителя в отдел ГАИ для выяснения обстоятельств произошедшего. В отношении мужчины был оформлен административный протокол по статье 12.36.1 КоАП РФ за нарушение правил использования телефона водителем транспортного средства во время движения.
Кроме того, с водителем проведена разъяснительная работа, в ходе которой ему напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять уважение. Сотрудники Госавтоинспекции намерены провести профилактический визит на предприятие, где состоится встреча с водительским составом. На ней будет акцентировано внимание на недопустимости подобных нарушений и важности строгого соблюдения требований ПДД.
Водитель устроил скандал в салоне маршрутного такси, требуя у пассажирки дополнительную плату за проезд. Женщина платить отказалась, на что мужчина начал разговаривать на повышенных тонах, угрожал убийством, используя ненормативную лексику, а также заявил, что перевернет машину и пассажирка до дома не доедет.
