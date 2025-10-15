Автор хита «Не надо стесняться» рассказал, как ходит голый при своих детях

В новом выпуске интервью журналист Юрий Дудь (признан иноагентом на территории РФ) раскритиковал музыканта Дорна за привычку ходить голым при детях. Дорн признался, что до сих пор практикует это с сыном, несмотря на просьбы жены одеваться в присутствии 10-летней дочери.
«Жена сейчас строже к этому относится. Дочке 10 лет исполнилось. [Жена говорит]: „Давай хотя бы в трусах ходи“. Хожу в трусах. Но с сыном еще пытаемся с этим бороться. Мы с ним вдвоем часто ходим голыми», — рассказал Дорн в интервью YouTube-канала Дудя.
Музыкант отметил, что, по его мнению, опасения относительно влияния данного явления на детей несколько преувеличены. Он подчеркнул, что ему импонирует ощущение свободы, связанное с этим.
Дудь высказался негативно о практике певца. Он назвал привычку ходить голым в этом плане неприемлемой.
Ранее стало известно, что исполнитель хитов «Не надо стесняться» и «Стыцмен» покинул Россию в связи с началом спецоперации. Он продолжил заниматься музыкой, а также развивается в диджеинге. Кроме того , некоторые артисты, объявленные в России иностранными агентами и покинувшие страну, продолжают развитие в музыкальной индустрии. В авгесте они выступили с общим концертом — фестивалем «ИNОЙ» в канадском Торонто. URA.RU рассчитало размер их заработка от этого мероприятия, участниками которого станут Noize MC, Монеточка, Иван Дорн и группа AIGEL.
*признан иноагентом на территории Российской Федерации
