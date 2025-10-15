Власти Украины забили тревогу из-за большого сокращения населения

Население Украины ежегодно уменьшается на 250–300 тысяч человек, и эти потери не связаны с военными действиями. Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник.
«Каждый год у нас действительно население сокращается на 250–300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий», — приводит слова Воскобойника ТАСС. Он подчеркнул, что на Украине ощущается острая нехватка рабочей силы, исчисляемая миллионами человек.
Глава ведомства также отметил, что даже массовый ввоз иностранных работников не сможет компенсировать столь серьезный демографический дефицит, поскольку государство не располагает возможностями для привлечения сотен тысяч трудовых мигрантов в короткие сроки. Он добавил, что около 60% населения готовы вернуться домой после завершения боевых действий и при условии создания благоприятных условий в стране.
Вместе с тем, многие из опрошенных выражают скептицизм относительно будущего Украины. Каждый второй, по словам главы миграционной службы, не верит, что в стране будет построено такое будущее, к которому они захотят вернуться. Продолжающийся отток населения и снижение рождаемости создают дополнительные вызовы для экономики и социальной сферы.
