15 октября 2025

Самолет министра обороны США подал сигнал бедствия над Атлантикой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Самолет, на борту которого находился министр обороны США Пит Хегсет, подал сигнал бедствия во время полета над Атлантическим океаном. Об этом передает агентство Press TV.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет, на борту которого находился министр обороны США Пит Хегсет, подал сигнал бедствия во время полета над Атлантическим океаном. Об этом передает агентство Press TV.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...