В Челябинске сотрудники МЧС России спасли 10 взрослых и 6 детей во время пожара в многоквартирном доме, которые умоляли спасателей о помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Вечером 15 октября в экстренные службы поступила информация о возгорании в жилом доме, расположенном на улице Марченко в Челябинске. Сигнал о пожаре поступил о жителей с опозданием и люди просили о помощи. Основной задачей спасателей стало эвакуировать людей из опасной зоны. С третьего этажа была вынесена пострадавшая, у которой зафиксированы признаки отравления угарным газом. Кроме того, при помощи специальных спасательных комплектов по лестничным пролетам были эвакуированы еще 15 человек, среди которых находились шестеро детей», — отмечает пресс-служба ведомства.
На момент прибытия первых пожарных расчетов огнем были охвачены квартиры, находящиеся на третьем и четвертом этажах здания. Открытое горение было ликвидировано на площади в 60 квадратных метров. Для удаления дыма из подъезда применялась специализированная техника. В ликвидации пожара были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники. Причины случившегося устанавливают специалисты отделения дознания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!