15 октября 2025

В номинации «Слово года» лидирует «кринж», «договорнячок» и «тревожность»

Всероссийский проект «Слово года — 2025» опубликовал промежуточные итоги голосования в номинации «Всенародное слово». Согласно данным организаторов, на 15 октября лидирует слово «тревожность», оно набрало 25% голосов. На втором месте — «договорнячок» с результатом 17%, третью строчку занимает «кринж», которому отдали предпочтение 12% участников. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Пока на первом месте расположилась „тревожность“, за нее пользователи интернета отдали больше всего голосов — 25%. В отстающих — „любовь“ с самым низким показателем в 3%», — передает слова пресс-службы РИА Новости. Голосование продолжается, а итоговые результаты будут объявлены в конце декабря.

Всего в конкурсе участвуют десять слов, отражающих актуальные настроения россиян. Эксперты проекта отмечают, что в этом году в списке претендентов появились как новые заимствования, так и хорошо известные термины, что свидетельствует о многообразии языковых тенденций.

