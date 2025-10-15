15 октября 2025

Путин присвоил почетные звания пермским энергетикам и биологу

© Служба новостей «URA.RU»
Президент оценил вклад пермяков в развитие своих отраслей
Президент оценил вклад пермяков в развитие своих отраслей

Трое представителей энергетической промышленности и один биолог из Прикамья получили почетные звания. Соответсвующий указ издал президент России Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание „Заслуженны деятель науки Российской Федерации“ Нине Завьяловой — доктору биологических наук, доценту, главному научному сотруднику лаборатории Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (филиал ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, Пермский край)», — указано в тексте документа, который имеется в распоряжении URA.RU.

Также за многолетнюю добросовестную работу почетным званием «Заслуженный энергетик Российской Федерации» были награждены Виктор Исаков, Александр Козлов и Леонид Шураков. Все трое трудятся в филиале ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго».

URA.RU уже писало, что ранее Путин присвоил госнаграды пермским нефтяникам. Тогда среди прочих отличились специалисты «ЛУКОЙЛ-Пермь».

© Служба новостей «URA.RU»
