15 октября 2025

Коняевы из Пермского края стали лучшей многодетной семьей России. Фото

Большинство детей в семье — приемные
Жители Прикамья победили в федеральном конкурсе, став лучшей многодетной семьей страны. О чете Коняевых рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня (15 октября — прим. URA.RU) в Москве прошло награждение конкурса „Семья года“. Победителями в номинации „Многодетная семья“ стали наши земляки — семья Коняевых из поселка Менделеево Карагайского округа», — написал Махонин в своем telegram-канале.

В 2017 году Олег и Наталья Коняевы приняли значимое решение — обеспечить заботой и поддержкой детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в их семье воспитывается 20 детей, из которых 16 являются приемными. 

Глава семейства трудится начальником службы эксплуатации АЗС Менделеевского участка. Его супруга по образованию учитель начальных классов, всю свою жизнь она посвятила детям — занимается воспитанием и обучением в собственной семье.

Вся семья увлекается спортом и творчеством
