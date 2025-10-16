Лавров раскрыл, обсуждали ли Путин и глава Сирии судьбу российских баз

Лавров: Путин и лидер Сирии обсуждали многие вопросы
Лавров раскрыл детали встречи Путина и аш-Шараа
Лавров раскрыл детали встречи Путина и аш-Шараа

В ходе встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа обсуждался весь спектр актуальных вопросов, в том числе судьба российских военных баз. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Обсуждалось все», — передает слова Лаврова РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указывал на то, что вопрос о российских военных объектах на территории Сирии неизбежно будет затронут в ходе двусторонних переговоров. Данная тема традиционно входит в число ключевых элементов диалога между двумя странами.

Президент России и временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа впервые встретились 15 октября. Они обсудили судьбу российских военных баз, нефтедобычу и восстановление Сирии.

