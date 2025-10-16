ВСУ минируют детские игрушки в Днепропетровской области

Боец Милоха: ВСУ минируют детские игрушки в Днепропетровской области
После ВСУ взрывным устройством может оказаться почти что угодно, считает боец Милоха
После ВСУ взрывным устройством может оказаться почти что угодно, считает боец Милоха
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные заминировали предметы бытового обихода и детские игрушки в поселке Алексеевка Днепропетровской области. Об этом рассказал штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Милоха.

«Везде заминировано все, все изощряются по-разному, получается. И где-то в игрушки мягкие и в дрова прячут, в шоколад, да все, практически. Минируют дрова, минируют все, что горит, даже уголь попадался такой, что в комках тротил был», — рассказал Милоха агентству ТАСС.

По словам бойца, на территории населенного пункта специалисты обнаружили как самодельные взрывные устройства, так и замаскированные заводские мины. Ранее военный эксперт Игорь Кимаковский сообщал, что украинские военные при отступлении в Днепропетровской области минируют тела погибших, в том числе детей, а взрывные устройства маскируются под личные вещи и элементы одежды. По его словам, такая тактика применяется для затруднения гуманитарных операций и нанесения ущерба российским военнослужащим и гражданским лицам.

