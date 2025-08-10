Стало известно о минировании ВСУ тел мирных граждан Украины

Солдаты ВСУ минируют тела сослуживцев и убитых мирных граждан. Об этом рассказал сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Круглый».
«Самое сложное и тяжелое, это когда (ВСУ — прим. URA.RU) минируют трупы гражданских, минируют трупы своих бойцов. Это просто морально даже тяжело смотреть» — заявил сапер. Его слова приводит РИА Новости. Он также рассказал, каким способом это, зачастую, осуществляется: выдергивается чека из гранаты, а телом прижимается скоба.
Ранее сообщалось, что украинские военные закапывают тела погибших сослуживцев на фронте, чтобы скрыть реальные потери. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, подобные действия стали системой, а Киев официально занижает данные о потерях. В 2024 году глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что общие потери ВСУ превысили миллион человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.