Самозанятых и ИП предупредили о налоговых изменениях

Финансист Файнман: повышение налогов станет стимулом для трансформации бизнеса
Эксперт считает, что повышение налогов — стимул для трансформации бизнеса
Эксперт считает, что повышение налогов — стимул для трансформации бизнеса

Повышение налогов для малого бизнеса в России станет стимулом для трансформации работы, а не угрозой. Об этом заявил финансист и инвестиционный советник с лицензией Центробанка РФ, IR-директор ПАО АПРИ Игорь Файнман.

«Если вы самозанятый — готовьтесь к трансформации. Эпоха „мягких“ налоговых условий заканчивается. Скорее всего, нас ждет новая модель — гибрид между статусом самозанятого и классическим ИП, где придется платить чуть больше, но взамен получать социальные гарантии и возможность официально нанимать помощников», — сказал Файнман «Известиям». Он подчеркнул, что легализация формирует устойчивость бизнеса. Эксперт призвал учитывать налоги в финансовом планировании, формировать резервы и оптимизировать траты законными способами — через ИИС, страховые программы или договоры с подрядчиками.

Как ранее рассказало URA.RU, Минфин анонсировал рост НДС на 2% для всех, кто сейчас платит 20%. Кроме того, порог доходов для освобождения от уплаты НДС хотят снизить с 60 до 10 миллионов рублей в год. Создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин счел такие изменения губительными для Российского бизнеса.

