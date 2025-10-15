Бензин в Пермском крае продолжает дорожать

В период с 7 по 13 октября 2025 года бензин в Пермском крае подорожал еще на 31 копейку. Средняя стоимость литра топлива выросла за неделю до 63,77 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.
«Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 34 копейки и достигла 61 рубля. Марка АИ-95 — на 28 копеек — до 65,64 рублей, АИ-98 — на 39 копеек до 87,10 рублей за литр», — сообщает ведомство.
Дизельное топливо в Пермском крае подорожало еще на 32 копейки — до 73,35 рублей за литр. Это самый высокий показатель среди всех регионов Приволжского федерального округа. По средней стоимости автомобильного топлива Прикамье находится в середине списка.
Ранее URA.RU сообщало, что в предыдущий период, с 30 сентября по 6 октября 2025 года бензин в Пермском крае подорожал на 57 копеек. Средняя стоимость литра топлива выросла за неделю до 63,46 рублей. Наиболее заметно выросла стоимость АИ-92 — на 64 копейки за неделю. Средняя цена на дизельное топливо составляла 73,03 рубля за литр.
