Подросток захлебнулся рвотой и умер в соцучреждении Троицка, дело передано в суд

В городе Троицке Челябинской области в суд передано дело в отношении сотрудников социального учреждения, которых обвиняют в смерти 16-летнего мальчика. Подозреваемые привязали ребенка к кровати, от стресса у него возникла рвота и он умер от механической асфиксии, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«В Троицкий городской суд направлено уголовное дело о гибели несовершеннолетнего воспитанника учреждения социального обслуживания в отношении трех сотрудников. Им предъявлены обвинения по пунктам „а“, „в “ части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), части третьей статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По версии следствия, 7 июля 2022 года дежурные сотрудники социального учреждения привязали 16-летнего подростка, страдающего аутизмом, к кровати и оставили одного. Из-за стресса у ребенка возникла рвота, которой он захлебнулся и умер. «Проведен ряд судебных экспертиз. Установлено, что между действиями работников учреждения и наступившей смертью несовершеннолетнего имеется прямая причинно-следственная связь», — добавили в СК.
Мама определила сына в учреждение по рекомендации врачей. «У ребенка стало проявляться сопутствующее психическое заболевание — он стал слышать голоса, призывающие причинять вред младшему брату», — сообщила мама журналистам телеканала «НТВ».
