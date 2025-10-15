15 октября 2025

Подросток захлебнулся рвотой и умер в соцучреждении Троицка, дело передано в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело передано в суд только спустя три года
Дело передано в суд только спустя три года Фото:

В городе Троицке Челябинской области в суд передано дело в отношении сотрудников социального учреждения, которых обвиняют в смерти 16-летнего мальчика. Подозреваемые привязали ребенка к кровати, от стресса у него возникла рвота и он умер от механической асфиксии, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«В Троицкий городской суд направлено уголовное дело о гибели несовершеннолетнего воспитанника учреждения социального обслуживания в отношении трех сотрудников. Им предъявлены обвинения по пунктам „а“, „в “ части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), части третьей статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По версии следствия, 7 июля 2022 года дежурные сотрудники социального учреждения привязали 16-летнего подростка, страдающего аутизмом, к кровати и оставили одного. Из-за стресса у ребенка возникла рвота, которой он захлебнулся и умер. «Проведен ряд судебных экспертиз. Установлено, что между действиями работников учреждения и наступившей смертью несовершеннолетнего имеется прямая причинно-следственная связь», — добавили в СК.

Мама определила сына в учреждение по рекомендации врачей. «У ребенка стало проявляться сопутствующее психическое заболевание — он стал слышать голоса, призывающие причинять вред младшему брату», — сообщила мама журналистам телеканала «НТВ». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Троицке Челябинской области в суд передано дело в отношении сотрудников социального учреждения, которых обвиняют в смерти 16-летнего мальчика. Подозреваемые привязали ребенка к кровати, от стресса у него возникла рвота и он умер от механической асфиксии, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).  «В Троицкий городской суд направлено уголовное дело о гибели несовершеннолетнего воспитанника учреждения социального обслуживания в отношении трех сотрудников. Им предъявлены обвинения по пунктам „а“, „в “ части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), части третьей статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По версии следствия, 7 июля 2022 года дежурные сотрудники социального учреждения привязали 16-летнего подростка, страдающего аутизмом, к кровати и оставили одного. Из-за стресса у ребенка возникла рвота, которой он захлебнулся и умер. «Проведен ряд судебных экспертиз. Установлено, что между действиями работников учреждения и наступившей смертью несовершеннолетнего имеется прямая причинно-следственная связь», — добавили в СК. Мама определила сына в учреждение по рекомендации врачей. «У ребенка стало проявляться сопутствующее психическое заболевание — он стал слышать голоса, призывающие причинять вред младшему брату», — сообщила мама журналистам телеканала «НТВ». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...