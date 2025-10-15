15 октября 2025

Челябинский бизнес и жители заняли в банках 1,6 триллиона рублей

Рынок потребительского кредитования в Челябинской области оживился
Кредитный портфель челябинских компаний и жителей совокупно достиг 1,6 трлн рублей. Как рассказала пресс-служба регионального отделения Банка России, рынок кредитования оживился.

«В области выросло корпоративное и потребкредитование. Причина — снижение процентных ставок вслед за уменьшением ключевой. Дополнительную поддержку оказывали льготные программы для отдельных категорий предприятий и граждан», — заявили экономисты регулятора в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Кредитоваться население и бизнес на Урале стали больше, хотя рост потребительской активности сократился. В результате общий объем кредитов, выданных банками жителям и бизнесу Челябинской области в августе, превысил 142 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в июле. Наибольший рост продемонстрировало кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, где прирост составил более 40%.

Крупным корпоративным клиентам в августе было выдано кредитов на 65 млрд рублей, а субъектам малого и среднего предпринимательства — почти на 30 млрд. Спрос на потребительские кредиты, в том числе автомобильные, стабильно растет с мая.

Ипотечный рынок региона продолжил поддерживаться за счет льготных программ. Объем потребительских кредитов, оформленных жителями в августе, составил свыше 47 млрд рублей, что на 7% больше показателей июля.

