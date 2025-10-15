Сдавшийся властям челябинский экс-замгубернатора остался в СИЗО до Нового года

Центральный райсуд Челябинска продлил срок в СИЗО бывшему вице-губернатору региона Александру Уфимцеву, вернувшемуся в Россию после семи лет розыска по делу о мошенничестве. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.
На продлении содержании под стражей настаивали следствие и прокуратура. Адвокат Филипп Кузьмин просил перевести подзащитного под домашний арест либо отпустить под залог в 800 тысяч рублей. Защита указала, что Уфимцев добровольно вернулся в России, заблаговременно — вплоть до времени прибытия и номера авиарейса — известив об этом правоохранительные органы. К тому же, по его словам, фаза сбора и закрепления доказательств по уголовному делу уже завершена, а сам экс-чиновник активно сотрудничает со следствием.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить Уфимцеву срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 20 декабря», — зачитала решение судья Ирина Шершикова.
Уфимцев находился в международном розыске семь лет. В конце августа он прилетел в Россию из Турции. В аэропорту Челябинска его уже ждали сотрудники ФСБ, МВД и СК.
Экс-чиновника разыскивали по делу о мошенничестве. Предварительно, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев, сговорившись с бывшими руководителями управления культуры Челябинска Андреем Григорьевым и Дмитрием Назаровым, а также с экс-главой Аргаяшского района Исрафилем Валишиным и экс-сотрудником минэкологии региона Ильей Пруцких, незаконно получил землю у озера Увильды. На берегу должен был появиться детский-оздоровительный лагерь, но вместо этого там понастроили коттеджи.
Силовики вскрыли аферу с землей и задержали всех фигурантов, кроме Уфимцева. Он успел скрыться из России. Из всех его подельников лишь Валишин понес наказание (и то условное), дело в отношении Григорьева, Назарова и Пруцких прекратили из-за истечения сроков давности.
