Власти рассказали о строительстве важнейшей магистрали в Перми

Технический запуск движения по улице Карпинского в Перми запланирован на 2025 год. Сейчас строители возводят подходы к путепроводу, сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в ходе заседания регионального правительства.
«В следующем году завершится реконструкция улицы Карпинского, которая вместе с построенной улицей Крисанова станет единым транспортным коридором. Сейчас уже возведено пролетное строение путепровода через Транссибирскую магистраль, ведутся работы по возведению подходов к нему, проезжая часть уже получила свои очертания. Перед строителями стоит задача обеспечить технический запуск движения в этом году», — говорится на сайте правительства Пермского края.
Проект реконструкции охватывает участок улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Путепровод через железнодорожные пути признали аварийным, работы на нем стартовали в 2024 году. Предполагается, что проезжая часть будет расширена с двух до шести полос, а трамвайные пути отделят от автомобильной дороги. Окончательный срок сдачи объекта назначен на второй квартал 2026 года.
