15 октября 2025

Власти рассказали о строительстве важнейшей магистрали в Перми

В Перми движение по улице Карпинского запустят в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция дороги полностью завершится в 2026 году
Реконструкция дороги полностью завершится в 2026 году Фото:

Технический запуск движения по улице Карпинского в Перми запланирован на 2025 год. Сейчас строители возводят подходы к путепроводу, сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в ходе заседания регионального правительства.

«В следующем году завершится реконструкция улицы Карпинского, которая вместе с построенной улицей Крисанова станет единым транспортным коридором. Сейчас уже возведено пролетное строение путепровода через Транссибирскую магистраль, ведутся работы по возведению подходов к нему, проезжая часть уже получила свои очертания. Перед строителями стоит задача обеспечить технический запуск движения в этом году», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Проект реконструкции охватывает участок улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Путепровод через железнодорожные пути признали аварийным, работы на нем стартовали в 2024 году. Предполагается, что проезжая часть будет расширена с двух до шести полос, а трамвайные пути отделят от автомобильной дороги. Окончательный срок сдачи объекта назначен на второй квартал 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Технический запуск движения по улице Карпинского в Перми запланирован на 2025 год. Сейчас строители возводят подходы к путепроводу, сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в ходе заседания регионального правительства. «В следующем году завершится реконструкция улицы Карпинского, которая вместе с построенной улицей Крисанова станет единым транспортным коридором. Сейчас уже возведено пролетное строение путепровода через Транссибирскую магистраль, ведутся работы по возведению подходов к нему, проезжая часть уже получила свои очертания. Перед строителями стоит задача обеспечить технический запуск движения в этом году», — говорится на сайте правительства Пермского края. Проект реконструкции охватывает участок улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Путепровод через железнодорожные пути признали аварийным, работы на нем стартовали в 2024 году. Предполагается, что проезжая часть будет расширена с двух до шести полос, а трамвайные пути отделят от автомобильной дороги. Окончательный срок сдачи объекта назначен на второй квартал 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...