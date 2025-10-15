Ученая Пермского Политеха назвала рыбу, которую считают омаром для бедняков

Мясо налима напоминает по вкусу креветки и кальмары, в США его называют омар для бедняков. При этом налим считается диетической рыбой, а его печень деликатесом. Об этом и многом другом URA.RU рассказала ведущий инженер и биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова.
«Налим относится к семейству тресковых. У него полезно не только мясо, но и огромная развитая печень. Дело в том, что мясо налима практически не содержит жиров, все жиры накапливаются в печени. Там содержатся жиры Омега-3, Омега-6, фосфор, кальций, селен, марганец, цинк. Мясо налима имеет необычный для рыбы вкус креветок и кальмара. За это в Америке его прозвали „Омар для бедняков“. Плоть налима важно правильно готовить. Она не должна соприкасаться сс поверхностью сковороды или с открытым огнем. Лучше всего использовать мясо налима в пирогах или обжаривать в кляре. Налим отлично вписывается в детское меню или в рацион беременных женщин» — уточнила Мария Комбарова.
Биолог отмечает, что не всем рекомендовано употреблять налим в пищу. Он нежелателен для аллергиков и людей, имеющих проблемы с желчным пузырем. Также следует быть внимательными на предмет паразитов. В налиме находят червя триенофоруса. Он поражает мясо и выглядит как небольшие бляшки на печени и в волокнах мяса. Этот паразит не опасен для человека. А вот лентец широкий может спокойно жить в теле человека, вырастать до 10 метров в длину, он поражает организм человека токсинами, что может даже привести к инвалидности. Стоит знать, что если хорошо просолить рыбу и термически обработать ее не менее 20 минут, то лентец широкий погибает и не передается человеку.
Также Мария Комбарова рассказала, что ранее налим очень ценился. Рыба имеет индивидуальный окрас и плотную кожу. Из кожи налима изготавливали обувь, женские сумки, ремни и другие предметы гардероба. «Наши предки считали налим не рыбой вовсе, а речным крокодилом. Это связано с тем, что он мог заглатывать и утят, и ондатр, да и выглядел устрашающе», — подчеркнула ученая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.