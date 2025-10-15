15 октября 2025

Екатеринбурженка осталась без 10 миллионов рублей после звонка

Телефонные мошенники представились силовиками
В Екатеринбурге 73-летняя женщина отдала 10 миллионов рублей курьеру мошенников под видом сотрудников ФСБ, которые по телефону убедили пенсионерку, что она вскоре лишится всех средств. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Как пояснил пенсионерке лжесиловик, от имени собеседницы осуществляются попытки перевода денежных средств террористам, и для доказательства ее непричастности необходимо четко следовать его указаниям. Злоумышленник убедил женщину купить новый смартфон и уже через него поддерживать связь с ним, а также „начальником“ контрразведки и еще одним „сотрудником ФСБ“» — сказали в ведомстве.

Женщина следовала инструкции мошенников и обналичила 10 миллионов рублей через кассу. На следующий день огромную сумму она передала курьеру, озвучившему кодовое слово «тюльпан». Только после этого пенсионерка поделилась историей с сыном, который объяснил, что ее обманули.

Жертва злоумышленников обратилась с заявлением в отдел полиции №13. Силовики организовали расследование.

