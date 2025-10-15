В Перми пройдет предпремьера фильма, который восхитил Канны и Тарантино

Фильм «Новая волна» (18+) режиссера Ричарда Линклейтера в Перми покажут на полоторы недели раньше, чем в других городах России. Лента, которой рукоплескали гости Каннского кинофестиваля, и которую отдельно отметил Квентин Тарантино, Пермская синематека запускает уже 28 октября.
«На большие экраны выходит „Новая волна“ Ричарда Линклейтера — художественный фильм, посвященный съемкам первой полнометражной работы Жана-Люка Годара „На последнем дыхании“. Картина стала номинантом на Золотую пальмовую ветвь 78-ого Каннского фестиваля и получила отдельную похвалу от Квентина Тарантино», — сообщает Пермская синематека. Российская премьера намечена на 9 ноября, но в Перми первый показ состоится в «Кристалле» уже 28 октября.
«Новая волна» Ричарда Линклейтера стала одной из самых ожидаемых картин Каннского фестиваля 2025 года. Режиссер в своем фильме воссоздал «хронологию» работы Жан-Люка Годара над фильмом «На последнем дыхании». Это была дебютная работа Годара в полнометражном формате. Лента стала одним из ключевых произведений «французской новой волны». Фильм входит в список лучших в истории кино.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.