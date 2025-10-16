В супермаркетах Екатеринбурга дешево распродают гигантский виноград из Китая. Фото

В Екатеринбурге китайский виноград «Шайн Мускат» продают по 359 рублей за кг
Килограмм гигантского зеленого винограда обойдется в 359 рублей
Килограмм гигантского зеленого винограда обойдется в 359 рублей

На полках супермаркетов в Екатеринбурге заметили китайский виноград «Шайн Мускат» по сниженной стоимости. Сорт выделяется большим размером ягод, а косточек в нем нет. Корреспондент URA.RU выяснил, в каких магазинах этот виноград можно найти.

В магазине «Магнит» за красный виноград из Китая просят 229,99 рубля за килограмм, а зеленый обойдется в 359 рублей за килограмм. Еще год назад, когда виноград только начал появляться в Екатеринбурге, в магазинах «Перекресток» его продавали за 460 рублей, а в «Ленте» — по 400 рублей за килограмм. 

Теперь в «Перекрестке» такой виноград стоит 299,99 рубля, а в «Ленте» — 329 рублей. В «Монетке», Ашане» и «Пятерочке» найти «Шайн Мускат» не удалось. Корреспонденты URA.RU пробовали зеленый заморский виноград и пришли к выводу, что он стоит неоправданно дорого. 

