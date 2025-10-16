В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Сирию

Песков: поездка Путина в Сирию не обсуждалась
Песков уточнил, что такие приглашения могут быть переданы только по дипломатическим каналам
Песков уточнил, что такие приглашения могут быть переданы только по дипломатическим каналам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном приглашении Владимира Путина в Сирию ее главой Ахмедом Аш-Шааром. Представитель Кремля во время конференц-колла уточнил, что в ходе недавних переговоров с сирийскими властями личного приглашения для президента России не поступало.

«Нет, там речи не шло [о приглашении Путина в Сирию]. Такие приглашения могут быть по дипломатическим каналам переданы», — заявил пресс-секретарь главы государства корреспонденту URA.RU.

Ранее, 15 октября, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа находился с официальным визитом в Москве, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем встречи стала дальнейшая судьба российских военных баз в Сирии и развитие двусторонних отношений между странами.

