ВС РФ ударили по пусковой установке Patriot

Российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot, а также нанесли удары по объектам энергетики, питающим оборонные предприятия Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«...уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также были поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Ранее российское Минобороны сообщало об уничтожении складов боеприпасов, техники и пунктов временной дислокации украинских военных, а также нанесении ударов по объектам энергетики и транспорта ВСУ. Кроме того, по данным ведомства, российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов украинских формирований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.