Челябинский губернатор наградил общественных и религиозных деятелей за вклад в поддержку СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды общественным и религиозным деятелям за особый вклад в поддержку спецоперации и воспитание молодежи в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Петровские образовательные чтения. Духовно-нравственные ценности в современном российском обществе в свете 80-летия Великой Победы». Мероприятие прошло во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе в Магнитогорске и собрало представителей духовенства, науки, образования и общественных организаций.
«Алексей Текслер вручил знак отличия Челябинской области „За содействие специальной военной операции“ Епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Зосиме, генеральному директору ООО „УралЭнергоРесурс“ Антону Зубкову, ректору Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Дмитрию Терентьеву и председателю совета стариков Оренбургского казачьего войска Александру Егорову. Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Челябинской области вручены деятелям сферы образования и культуры за их вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
Перед началом конференции губернатор осмотрел выставку, посвящённую 100-летию со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Он подчеркнул важность духовных ценностей в укреплении единства общества, особенно в сложные времена.
Глава региона напомнил о роли духовной поддержки в годы Великой Отечественной войны. В те трудные годы даже советская власть, предпринимала шаги для восстановления патриаршества, а священнослужители различных конфессий поддерживали бойцов на фронте. По его словам, именно сегодня сохраняется этот духовный фронт, и казаки региона с честью выполняют свой долг на передовой специальной военной операции.
«На фронт ушли и многие священники, имамы. Они оказывают поддержку нашим бойцам, а храмы и мечети Южного Урала стали центрами помощи и сбора гуманитарных грузов. Эта работа координируется служителями церкви и религиозными лидерами, которым я выражаю особую благодарность», — подчеркнул Текслер.
Конференция «Петровские чтения» стала напоминанием о необходимости духовного единства, поддержки традиционных ценностей и сохранения исторической памяти в условиях современных вызовов. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что именно эти ценности помогают стране преодолевать трудности и идти вперёд, объединяя наше общество в один сильный и духовно богатый народ.
