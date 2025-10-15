15 октября 2025

Опасный жук атакует все новые территории Пермского края

В Пермском крае ввели карантин на леса площадью более 119 тысяч гектаров
Карантин ввели на землях в Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Кишертском лесничествах
Карантин ввели на землях в Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Кишертском лесничествах Фото:

В лесах Пермского края введен карантин из-за вспышки опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Под ограничения попали более 119 тысяч гектаров леса, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Октябрьского, Кунгурского, Ординского и Кишертского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения уссурийского полиграфа. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на площади 119 043,29 гектара», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Карантин введен на территории Щучье-Озерского лесничества, сел Уинское, Аспа, Орда, Сыра, поселков Голдыревский и Суксун. Ранее URA.RU рассказывало, что в Частинском районе Пермского края у местного предпринимателя сорвалась поставка 35 кубометров пиломатериалов в Казахстан из-за обнаружения вредителей. В партии лесопродукции был зафиксирован случай заражения уссурийским полиграфом.

