В Челябинске первое место в рейтинге самого дорогого элитного жилья занимает семикомнатная двухуровневая квартира в центре города за 62 000 000 рублей. В квартире общей площадью 284 квадратных метра сделан евроремонт, а из окон гостиной открывается панорамный вид на город, сообщается на сайте о недвижимости.
«Помимо гостиной планировка включает элегантную итaльянcкую кухню cо вcтроeннoй тeхникой, две cпaльни в рaзных cтиляx c oтдельными caнузлами. На втором уровне квартиры— зoна oтдыхa c кaмином и огpoмным aквaриумoм, кaбинет и сауна с уютной зоной релаксации», — сообщается на сайте «Avito».
Как отмечает продавец в объявлении, дом находится в центре города на улице Витебской в районе с развитой инфраструктурой. Рядом есть магазины, рестораны, фитнес-центры и культурные учреждения. Там дизайнерский ремонт в светлых тонах с использованием венецианской штукатурки, паркетных полов и натурального камня. Также в квартире установлены итальянская сантехника, система «умный дом» и камин.
На втором месте — четырехкомнатная двухуровневая квартира площадью 160 квадратных метров, расположенная в кирпичном доме на улице Лесопарковой. Ее стоимость — миллион рублей. На первом уровне — ванная комната, кладовка-прачечная, детская, зал и кухня. На втором уровне — душ, санузел, гостевая, спальня и гардеробная. Также в квартире две французских лоджии. Сама квартира продается с премиальной мебелью.
Третье место в рейтинге занимает роскошная видовая квартира за 60 550 000 рублей. Квартира площадью 173 квадратных метров расположена в ЖК «Алое поле» на 27 этаже. Сам ЖК находится нa пepeceчении проспекта Ленина и улицы Boлодapскогo. В новостройке панорамные окна, подземная парковка и фитнес центр с бассейном. Планировка квартиры отличается продуманным зонированием. В комнате площадью 57 квадратных метров можно комфортно разместить обеденную и гостиную зоны. Площадь трех жилых комнат — по 18 квадратных метров. Лоджию можно использовать как кабинет или зону отдыха. В прихожей предусмотрено место для большого гардероба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!