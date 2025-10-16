В Екатеринбурге прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград семьям военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции. Мероприятие состоялось в культурном центре «Дружба» и собрало родных, близких, представителей военного комиссариата, ветеранов и действующих военных. Подробнее — в материале URA.RU.
С самого начала церемонии в зале царила особая атмосфера. Под звуки торжественного марша на сцену внесли триколор. Присутствующие встали, чтобы почтить исполнение Государственного гимна страны. На экранах транслировались кадры городов-героев.
С приветственными словами к собравшимся обратились военный комиссар Чкаловского района старший лейтенант Иван Канивец и ветеран боевых действий Евгений Шилицын. В своих выступлениях они подчеркнули значимость поддержки семей военнослужащих и выразили глубокую благодарность героям.
Основной частью церемонии стало вручение наград. Родственники военнослужащих поднимались на сцену для получения заслуженных орденов и медалей. Ряд наград был вручен посмертно — их получили матери, супруги и дети погибших защитников.
В частности, медалью «Участнику СВО» были отмечены рядовой Сергей Долгих (награду получила супруга), мичман Денис Кошеваров (медаль вручена матери), а также сержант Юрий Байрангулов.
Особое внимание привлекло награждение государственными наградами — медалями «За отвагу», «Жукова» и орденами Мужества. Среди награжденных — младший сержант Тимур Замалтдинов (медаль «За отвагу»), младший сержант Андрей Крук (орден Мужества, посмертно), а также рядовой Леонид Меньшенин (орден Мужества, посмертно).
Почетной награды — ордена Мужества — посмертно были удостоены рядовые Владимир Ромашов, Артем Храпов, Артур Магомедов, Максим Мезенцев, Николай Казаков, Андрей Никифоров, Илья Ращенко, Руслан Аюпов, Евгений Пестеров и Халит Хусаинов.
В память о павших в ходе специальной военной операции была объявлена минута молчания. На экране зажглась свеча памяти, и в зале воцарилась тишина.
После минуты молчания церемония продолжилась вручением наград другим военнослужащим. Среди отмеченных — старший лейтенант Руслан Буриев (награжден медалью «За отвагу» и медалью «Участнику СВО»), старший прапорщик Денис Каримов, рядовой Михаил Ляпунов, рядовой Иван Череба (медаль «За храбрость II степени»), младший сержант Владимир Сильченков.
В завершение церемонии для всех прозвучала песня «От героев былых времен» в исполнении Артема Новоселова. Музыкальный номер стал эмоциональной кульминацией мероприятия. Присутствующие еще долго не расходились, обмениваясь теплыми словами и поддержкой.
