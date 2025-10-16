Известный пермский вуз переезжает в здание детсада на окраину Перми

Уральский филиал академии живописи, ваяния и зодчества в Перми ждет капремонт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переезд обусловлен необходимостью капремонта помещения
Переезд обусловлен необходимостью капремонта помещения Фото:

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (УФ РАЖВиЗ) переезжает из здания на углу улиц Ленина и Комсомольского проспекта в здание бывшего детского сада на улице Балхашской. Переезд обусловлен началом капремонта особняка.

«Здание бывшего детсада № 369 полностью подготовлено и передано вузу и переезд произойдет в самое ближайшее время. Мера эта временная, она связана с началом капитального ремонта здания на улице Ленина», — сообщил изданию «Новый компаньон» директор филиала Алексей Мургин.

УФ РАЖВиЗ был открыт в Перми в 1991 году в здании постройки середины ХIХ века. Основатель академии — Илья Глазунов планировал открыть несколько филиалов в России, однако пермский так и остался единственным. Набор студентов производится на отделения: «Живопись», «Скульптура», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Декоративно-прикладное искусство».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми началось строительство межвузовского кампуса, а власти планируют сделать капитальный ремонт вузов. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, до 2030 года работы по капремонту должны провести в 23 высших учебных заведениях Пермского края. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (УФ РАЖВиЗ) переезжает из здания на углу улиц Ленина и Комсомольского проспекта в здание бывшего детского сада на улице Балхашской. Переезд обусловлен началом капремонта особняка. «Здание бывшего детсада № 369 полностью подготовлено и передано вузу и переезд произойдет в самое ближайшее время. Мера эта временная, она связана с началом капитального ремонта здания на улице Ленина», — сообщил изданию «Новый компаньон» директор филиала Алексей Мургин. УФ РАЖВиЗ был открыт в Перми в 1991 году в здании постройки середины ХIХ века. Основатель академии — Илья Глазунов планировал открыть несколько филиалов в России, однако пермский так и остался единственным. Набор студентов производится на отделения: «Живопись», «Скульптура», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Декоративно-прикладное искусство». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми началось строительство межвузовского кампуса, а власти планируют сделать капитальный ремонт вузов. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, до 2030 года работы по капремонту должны провести в 23 высших учебных заведениях Пермского края. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...