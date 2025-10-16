Известный пермский вуз переезжает в здание детсада на окраину Перми

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (УФ РАЖВиЗ) переезжает из здания на углу улиц Ленина и Комсомольского проспекта в здание бывшего детского сада на улице Балхашской. Переезд обусловлен началом капремонта особняка.
«Здание бывшего детсада № 369 полностью подготовлено и передано вузу и переезд произойдет в самое ближайшее время. Мера эта временная, она связана с началом капитального ремонта здания на улице Ленина», — сообщил изданию «Новый компаньон» директор филиала Алексей Мургин.
УФ РАЖВиЗ был открыт в Перми в 1991 году в здании постройки середины ХIХ века. Основатель академии — Илья Глазунов планировал открыть несколько филиалов в России, однако пермский так и остался единственным. Набор студентов производится на отделения: «Живопись», «Скульптура», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Декоративно-прикладное искусство».
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми началось строительство межвузовского кампуса, а власти планируют сделать капитальный ремонт вузов. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, до 2030 года работы по капремонту должны провести в 23 высших учебных заведениях Пермского края.
