27 мая 2025

Губернатор Махонин рассказал о строительстве межвузовского кампуса в Перми

Губернатор Махонин: в Перми началось строительство межвузовского кампуса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кампус начали строить в Камской долине
Кампус начали строить в Камской долине Фото:

Международный студенческий кампус в Перми стал флагманским региональным. Его строительство уже началось. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания, онлайн трансляция которого опубликована в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Началось строительство межвузовского кампуса. В проекте задействованы все ведущие вузы региона. В нем будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Пермского края, других регионов страны и из-за рубежа. Сейчас идет разработка образовательных программ», — рассказал Махонин.

Он отметил, что также власти планируют сделать капитальный ремонт вузов. До 2030 года работы проведут в 23 высших учебных заведениях Пермского края.

Ранее URA.RU рассказало, что разрешение на строительство кампуса было выдано в январе 2015 года. Объект возводят в Камской долине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный студенческий кампус в Перми стал флагманским региональным. Его строительство уже началось. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания, онлайн трансляция которого опубликована в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». «Началось строительство межвузовского кампуса. В проекте задействованы все ведущие вузы региона. В нем будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Пермского края, других регионов страны и из-за рубежа. Сейчас идет разработка образовательных программ», — рассказал Махонин. Он отметил, что также власти планируют сделать капитальный ремонт вузов. До 2030 года работы проведут в 23 высших учебных заведениях Пермского края. Ранее URA.RU рассказало, что разрешение на строительство кампуса было выдано в январе 2015 года. Объект возводят в Камской долине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...