Губернатор Махонин рассказал о строительстве межвузовского кампуса в Перми

Международный студенческий кампус в Перми стал флагманским региональным. Его строительство уже началось. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания, онлайн трансляция которого опубликована в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».
«Началось строительство межвузовского кампуса. В проекте задействованы все ведущие вузы региона. В нем будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Пермского края, других регионов страны и из-за рубежа. Сейчас идет разработка образовательных программ», — рассказал Махонин.
Он отметил, что также власти планируют сделать капитальный ремонт вузов. До 2030 года работы проведут в 23 высших учебных заведениях Пермского края.
Ранее URA.RU рассказало, что разрешение на строительство кампуса было выдано в январе 2015 года. Объект возводят в Камской долине.
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