«Чем ты хвалишься?»: Пенкин прилюдно раскритиковал современных звезд

Певица Ирина Аллегрова на днях высказалась о творчестве современных звезд. «Императрица» заявила, что, мол, тексты песен разобрать невозможно — поют, будто с тарелкой каши во рту. Сергей Пенкин с Аллегровой согласился. В разговоре с URA.RU Принц Серебряный рассказал, из-за чего возникают проблемы у современных исполнителей.
«В советское время работали над звукоизвлечением, правильной дикцией, — объясняет артист. — Сейчас этому не уделяется должного внимания. Многие поют на английском. На английском дурак может любой спеть! А ты попробуй на русском! На русском очень сложно. Хорошая дикция очень важна. К счастью, у нас еще остались наши знаменитые дикторы, такие, как Анна Шатилова, Татьяна Судец».
«В Гнесинке нас учили мастерству актера, сцене речи, — продолжает певец. — Было советское образование. А сейчас девушка вышла на сцену и говорит: „Я без образования“. Хочется спросить: „А чем ты хвалишься? Что ты без образования? А ты приди к врачу без образования. Он тебе вместо горла будет лечить пальцы. Как ты к этому отнесешься?“. Это смешно и даже стыдно об этом говорить. Я считаю, что должны быть в любом деле профессионалы».
Пенкин говорит, что на российской эстраде есть артисты, которые ему импонируют. Впрочем, их не так много.
«Мне нравится Ирина Понаровская, — продолжает Пенкин. — Из современных артистов я очень мало кого знаю, потому что мало слушаю. Чеботина? Это такая беленькая? По-моему, она красиво поет. Я как-то видел ее мельком в каких-то программах. В основном я слушаю западную музыку, благодаря которой можно чему-то научиться. Там не два прихлопа, три притопа. Дешевая музыка — она, как мода, на один, максимум, — два года. А музыка должна оставаться надолго. Как Элтон Джон, Фредди Меркьюри, Тина Тернер. Из наших, как Магомаев, Аида Ведищева, Майя Кристалинская, Галина Ненашева, Ободзинский…»
Сам Сергей уверяет: в России есть множество талантливых людей, которые поют на самом высоком уровне. В том числе и среди его учеников: как известно, в свободное от гастролей время Пенкин занимается преподаванием. «Они могут спеть так, что любые оригиналы будут в шоке от того, что есть такие певцы», — говорит Сергей.
Пенкин уверен, что ситуация в шоу-бизнесе обязательно нормализуется. «Классика остается классикой, — продолжает артист. — Рано или поздно мы все равно возвращаемся к этому. Во всех областях. Сейчас, например, женщины возвращаются к каблукам, отказываясь от кроссовок. Все возвращается на круги своя. Это, как круговорот».
