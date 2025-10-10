Газпром закачал рекордный объем газа в подземные хранилища

Компания «Газпром» довела оперативный резерв газа до исторического значения. В подземных хранилищах его объем достиг значения в 73,170 млрд куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В дни ПМГФ-2025 компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% — 73,170 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале компании.
Также в сообщении указано, что достаточный объем газа в ПХГ (подземных газовых хранилищах) позволит успешно пройти сезон зимнего пикового спроса. В случае аномального похолодания компания может оперативно увеличить подачу газа гражданам.
Ранее глава компании Алексей Миллер предрек аномально холодную зиму в России и Европе. По его словам, такая случается каждые 20 лет. Миллер отметил, что главной задачей компании является обеспечение граждан теплом в осенне-зимний период. Об этом сообщало RT.
