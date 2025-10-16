Путин раскрыл проблему в экспорте газа

Путин заявил, что газовый экспорт России еще не восстановился в полном объеме
Путин заявил, что экспорт российского газа еще не восстановился в полном объеме
Путин заявил, что экспорт российского газа еще не восстановился в полном объеме Фото:

Экспорт российского газа продолжает расти, но еще пока не достиг докризисного уровня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Газовый экспорт еще не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевидный», — заявил Путин на пленарной сессии международного форума «Российская энергетическая неделя». Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что после первоначального снижения экспортных поставок ситуация стала улучшаться.

В Москве с 15 по 17 октября 2025 года проходит форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), организованный фондом «Росконгресс» при поддержке федерального правительства, Минэнерго и мэрии. Ключевая тема нынешнего форума — совместное формирование будущей энергетики. В программе запланировано более 60 сессий с участием свыше 100 экспертов.

