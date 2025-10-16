Новый глава аппарата свердловского губернатора перекраивает структуру хозяйства

Сергей Никонов в структурах госвласти уже работал
Сергей Никонов в структурах госвласти уже работал

Руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области-замгубернатора Сергей Никонов готовит новую схему вверенной ему структуры. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близкие к губернаторской резиденции.

«Нынешняя схема его не очень устраивает — в ней нет иерархичности, к которой он привык. К тому же есть дублирования функционала между департаментами и отделами», — поделился собеседник, знакомый с настроем Никонова. Вполне вероятно, что искать замену первому замглавы аппарата-директору экспертно-аналитического департамента Владимиру Черепанову, о чьей отставке URA.RU сообщило ранее, не будут.

Согласно структуре аппарата губернатора и правительства, сейчас у Никонова два первых заместителя, а также четыре «обычных». Пятеро из них также являются начальниками различных департаментов.

Высокий пост Сергей Никонов занял 29 сентября. До этого он с 2011 года был депутатом законодательного собрания. У Никонова уже был опыт государственной службы. С 2005 по 2008 годы он был управляющим делами губернатора Эдуарда Росселя и правительства области. С 2009 по 2010 год (уже при Александре Мишарине) работал в должности руководителя аппарата правительства региона. Подробнее о биографии Никонова — в материале агентства. 

