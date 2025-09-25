Работал на Донбассе, служил в ВДВ: что известно о депутате, которого забрали в свердловское правительство

Депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов, который внезапно попросил лишить себя полномочий ради работы в правительстве, до прихода в политику трудился на Донбассе, служил в ВДВ и был тренером по рукопашному бою. В региональном парламенте он трудился 14 лет. Основные факты о будущем заместителе губернатора-главе аппарата губернатора и правительства (именно такой пост прочат Никонову) — в справке URA.RU.
Начало пути
Никонову 56 лет. Родился он в Новосибирске в шахтерской семье. Учился, как в общеобразовательной школе, так и в спортивной олимпийского резерва в городе Украинск Донецкой области УССР. В 17 лет освоил специальность электрослесаря — работал в шахте «Украина». Затем ушел в армию. Срочную службу проходил в составе подразделения ВДВ в Закавказском военном округе. Выступал на всероссийских и международных соревнованиях по боксу и рукопашному бою, совмещая это с тренерской деятельностью.
Переезд на Урал
В 1994 году Никонов занялся бизнесом, шесть лет возглавлял различные предприятия. За это время успел также основать «Федерацию рукопашного боя вооруженных сил РФ» и «Ассоциацию „Бойцы Урала“. Год был в составе руководства предприятия топливно-энергетического комплекса Свердловской области. А также 10 лет занимал руководящие посты в региональном исполнительном комитете партии „Единая Россия“.
Работа при разных губернаторах
У Никонова уже был опыт государственной службы. С 2005 по 2008 годы он был управляющим делами губернатора Эдуарда Росселя и правительства области. С 2009 по 2010 год (уже при Александре Мишарине) работал в должности руководителя аппарата правительства региона. В 2011 году несколько раз избирался депутатом свердловского заксо.
В 2016 году возглавил комитет по аграрной политике. В 2021-м — по природопользованию. В марте 2022 года стал заместителем секретаря областного отделения «Единой России» — губернатора Евгения Куйвашева. Лично курировал все партийные региональные проекты. В мае 2025 года Никонов стал спарринг-партнером губернатора (тогда в статусе врио) Паслера (своего товарища) в борьбе за пост секретаря свердловского отделения «Единой России».
25 сентября 2025 года депутат заксо, спустя 14 лет, попросил лишить себя полномочий. Он переходит обратно в правительство области. Источники агентства говорят, что Никонов займет пост Ивана Детчени — станет руководителем аппарата губернатора и правительства.
