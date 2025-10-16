ЕК определилась, когда начнется конфискация российских активов

Еврокомиссия намерена провести экспроприацию замороженных суверенных активов России до конца 2025 года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя «Дорожную карту по сохранению мира — готовности к обороне 2030». Средства планируется направить на военные нужды Украины в рамках так называемого «репарационного кредита».
«В дорожную карту включено очень важное обещание: „репарационный кредит“ должен быть реализован до конца 2025 года»,— сказал Андрюс Кубилюс, передает информацию France 24. В представленной дорожной карте содержится прямое указание на необходимость реализации «репарационного кредита» до конца 2025 года. Под этой формулировкой подразумевается изъятие порядка €185 млрд из €210 млрд российских активов, заблокированных в депозитарии Euroclear в Бельгии. Кубилюс подчеркнул, что Украина должна стать ключевым военным партнером ЕС.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер занял жесткую позицию, заявив, что предлагаемый инструмент кредитования равносилен конфискации. Бельгия отказывается нести единоличную ответственность за возможные последствия и требует от стран ЕС подписать коллективное соглашение о разделении финансовых рисков.
Владимир Путин ранее предупреждал о разрушении мирового финансового порядка в случае хищения российских активов. Дмитрий Песков сообщал о подготовке юридического преследования причастных к этому лиц. Европарламент тем временем принял резолюцию с призывом выдать Украине кредит в €140 млрд под залог российских резервов.
Ранее в Еврокомиссии подчеркивали, что не рассматривают возможность конфискации российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита», а источником средств должны стать обездвиженные активы без их изъятия. Также отмечалось, что возможное изъятие российских резервов может привести к убыткам для западных стран на сумму до 285 миллиардов долларов, что связано с объемом их инвестиций в экономику России.
