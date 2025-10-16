В Пермском крае АЗС сняли ограничения на продажу бензина

Ситуация с топливом на большинстве АЗС сети «Ликом» в Пермском крае нормализована. Перебои с бензином и дизельным топливом на АЗС сети есть лишь в Оханске.
«Мы отменили ограничения на всех АЗС, кроме Оханска. Из-за особенностей дороги туда они будут сняты на следующей неделе», — сообщили изданию «Новый Компаньон» в «Ликоме».
Ранее ряд СМИ информировал об аналогичных ограничениях, введенных на некоторых станциях сети «Нефтехимпром», где максимальный объем заправки составлял 40 литров. Кроме того, на автозаправочной станции QUADRO, расположенной в Перми на улице Романа Кашина, были введены ограничения на реализацию бензина марки АИ-92.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за предыдущую неделю средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 34 копейки и достигла 61 рубля. Марка АИ-95 — на 28 копеек — до 65,64 рублей, АИ-98 — на 39 копеек до 87,10 рублей за литр. Дизельное топливо в Пермском крае подорожало еще на 32 копейки — до 73,35 рублей за литр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.