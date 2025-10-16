ТМК собирается продать Челябинский завод металлоконструкций

Акции предприятия будут проданы третьему лицу
Акции предприятия будут проданы третьему лицу

Крупнейший производитель трубной продукции ТМК собирается продать актив в виде «Челябинского завода металлоконструкций» (ЧЗМК). Как указано в сообщении ЧЗМК своим акционерам, в ближайшее время акции предприятия будут проданы ООО «Таи?мыр Инжиниринг».

«„ЧЗМК“ настоящим уведомляет о поступлении в адрес Общества от акционера — ПАО „Трубная Металлургическая Компания“ извещения о намерении продать все принадлежащие акции, эмитированные АО „ЧЗМК“, третьему лицу (ООО „Таймыр Инжиниринг“», — указано в сообщении. Данное извещение компания получила в середине августа.

В планах продать свыше 3,2 млн акций предприятия. Общая сумма пакета составит 5,2 млрд рублей.

Акционерам предоставили преимущественное право приобретения пакета акций. В срок до 20 октября они должны оставить соответствующее заявление. В противном случае ПАО «ТМК» вправе продать указанныи? пакет акции? третьему лицу.

